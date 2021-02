Covid: Ciacciarelli (Lega Lazio), vaccinare subito disabili e immunodepressi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Federazione italiana superamento handicap (Fish) ha, da tempo, lanciato un legittimo allarme, circa la necessità di provvedere subito alla vaccinazione anti Covd delle persone con disabilità. Tale necessità di vaccinazione immediata, sorge anche per tutte le persone immunodepresse, come a mero titolo di esempio: con cardiopatie ipertensive, o insufficienza renale, o ancora con epatite virale. Queste categorie di persone, proprio alla luce della loro particolare e delicata situazione sanitaria, avrebbero diritto a un corsia preferenziale, in tema di vaccinazione antiCovd. Bisogna prevedere, al più presto, un apposito protocollo operativo vaccinale, per i disabili e gli immunodepressi che rischiano di usufruire del vaccino in ritardo". Così, in una nota, il consigliere regionale del Lazio Pasquale Ciacciarelli (Lega). "Valutato che la Regione Lazio non ha ancora reso note le modalità e le tempistiche con cui i vaccini verranno somministrati alle persone con tipologie di disabilità, non necessariamente correlata all'età, la Determinazione n. G16441/2020 ha infatti incluso nella seconda fase di vaccinazione 'le persone con comorbidità severa, immunodeficenza e/o fragilità di ogni età', non specificando, però, se tra queste vi rientrano le persone con disabilità, considerate maggiormente esposte a rischio di infezione a causa delle loro necessità assistenziali e, in caso di quadro clinico più complesso, in condizioni di salute che possono determinare un peggioramento del decorso della malattia da Covid-19". (segue) (Com)