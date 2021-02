Covid: Ciacciarelli (Lega Lazio), vaccinare subito disabili e immunodepressi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Secondo le ormai consolidate conoscenze medico-scientifiche al livello internazionale, alcune disabilità pregresse costituiscono una underlying health condition (condizione di salute sottostante) che determina il più alto rischio vita in caso di contagio da Covid-19 (ad es. persone con malattie oncologiche, con patologie croniche dell'apparato respiratorio, con diabete, cardiopatia congenita) - aggiunge Ciacciarelli - di conseguenza, la previsione di interventi di prevenzione sanitaria, dovrebbe interessare in via prioritaria anche le persone in tali condizioni di salute (persone con Sclerosi laterale amiotrofica, con distrofia muscolare, con sindrome di down, ecc.). Occorre inoltre considerare la particolare situazione di rischio delle persone con disabilità, ospiti di strutture residenziali (Rsd, Centri diurni), o ricoverate in reparti di lungodegenza, riconosciuti, per motivi ormai noti, luoghi dove è più facile l'insorgere di focolai dell'infezione". (segue) (Com)