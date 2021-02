Covid: Ciacciarelli (Lega Lazio), vaccinare subito disabili e immunodepressi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Bisogna infine ricordare che le persone con disabilità complessa che presentano diversi livelli di collaborazione alle prestazioni sanitarie - prosegue Ciacciarelli - le persone non autosufficienti e i loro caregiver sono le più esposte al rischio di contagio da Sars-Cov2 a causa delle loro importanti necessità assistenziali e dell'estrema difficoltà o impossibilità dell'osservanza delle misure di contrasto all'epidemia, in particolare del distanziamento fisico, in primis dalle proprie figure assistenziali. Pertanto ho interrogato Zingaretti, per sapere quali determinazioni la Regione Lazio intende assumere per procedere a un urgente piano di vaccinazione anti Covd per le persone con disabilità e/o immunodepresse gravi. Occorre agire subito", conclude. (Com)