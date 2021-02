Sicilia: dissesto idrogeologico, via a indagini per interventi a Marineo e Monreale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ufficio contro il dissesto idrogeologico, guidato dal governatore siciliano Nello Musumeci, ha affidato le indagini geognostiche da effettuare sulla Rocca di Marineo (dalla quale in passato si sono staccati grossi massi) e sulla villa di Monreale (chiusa parzialmente al pubblico da dieci anni a causa di alcuni smottamenti che hanno provocato il crollo di parte del belvedere che si affaccia sui giardini della Curia arcivescovile). Lo ha annunciato la Regione in una nota: "Entrambi gli interventi di consolidamento erano stati chiesti alla Regione dai due Comuni del Palermitano e adesso, non appena gli esperti incaricati concluderanno i rilievi, gli elaborati saranno trasmessi all'Ufficio progettazione di Palazzo Orleans che potrà pianificare l'esecuzione dei lavori". (segue) (Ren)