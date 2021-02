Capitale: sindacati, rilanciare Roma partendo da diritti fondamentali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Occorre concentrare gli sforzi di tutte le forze politiche sociali e produttive per rilanciare le funzioni della Capitale e un nuovo modello di sviluppo per Roma. Per troppo tempo è stato dimenticato che Roma è l'ente locale pubblico più grande d'Italia e oggi è una Capitale in cui soffrono e ancora soffriranno a lungo i lavoratori". Lo ha detto il sindacalista della Cgil di Roma e del Lazio, Natale Di Cola, intervenendo all'Assemblea capitolina straordinaria sulla riforma dei poteri di Roma Capitale, in rappresentanza dei sindacati Cgil, Cisl e Uil. "Nell'ultimo anno sono 200 mila i posti di lavoro che c'erano e non ci sono più a Roma - ha aggiunto - e i settori colpiti dalla pandemia rischiano di causare la perdita di altre migliaia di posti di lavoro, si rischia il dilagare del welfare criminale. La pandemia ci consegna un aumento delle disuguaglianze e del disagio sociale che porta al centro del dibattito i temi del lavoro, del diritto alla cura e alla mobilità, del diritto all'abitare: ci aspettiamo che questi siano i valori fondanti della ricostruzione della nostra città".(Rer)