Milano: Comune, Cittadella degli Archivi scelta come location per la fashion week

- La Cittadella degli Archivi del Comune di Milano è stata scelta come location per la fashion week. Lo comunica in una nota Palazzo Marino ricordando la "continua la trasformazione" della sede degli archivi comunali di via Gregorovius 15 "iniziata nel 2016 e tuttora in corso". Dopo aver ospitato con successo mostre, installazioni artistiche, convegni e iniziative culturali e scientifiche, la Cittadella degli Archivi è diventata la location prescelta per la prima sfilata Del Core in occasione della settimana della moda. La maison, fondata a Milano dal designer tedesco Daniel Del Core, ha scelto lo spazio della Cittadella per il suo debutto, allestendo la passerella all'interno dell'edificio multipiano. Un luogo lontano dal centro ma protagonista del suo quartiere, Niguarda, che contribuisce a riqualificare ed animare, dove s'incontrano storia, innovazione, cultura e ora anche l'alta moda Made in Italy. (com)