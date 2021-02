Città metropolitana Roma: Zotta, manomessi semafori sp Empolitana II, denunciato fatto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I ripetuti furti della batteria del semaforo che regola il traffico sulla provinciale Empolitana II, nel Comune di Canterano, sta creando problemi alla circolazione stradale. La nostra polizia locale ha provveduto a denunciare l'accaduto per avviare indagini e individuare le responsabilità. Non possiamo più tollerare atteggiamenti di questo tipo che potrebbero provocare incidenti, disagi ai cittadini e danni economici. In attesa di ripristinare il semaforo, raccomandiamo prudenza". Lo dichiara, in una nota, la vice sindaca della Città metropolitana di Roma Teresa Zotta.(Com)