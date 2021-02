Migranti: Grecia, rifugiata afgana incinta si dà fuoco dopo mancato trasferimento in Germania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una rifugiata afgana incinta si è data fuoco domenica scorsa nel campo profughi di Lesbo dopo che le era stato negato il trasferimento in Germania per via dell'avanzato stato di gravidanza. Secondo quanto riferito dal quotidiano di Atene "Kathimerini", la donna è accusata di incendio doloso dopo avere compiuto l'estremo gesto. La profuga, a cui era stato concesso lo status di rifugiata, era arrivata a Mitilene con i suoi due figli più piccoli e doveva recarsi in Germania il 17 febbraio. Le è stato tuttavia detto che avrebbe dovuto annullare temporaneamente il suo viaggio, in quanto gravida da otto mesi. Domenica mattina ha portato i suoi due figli fuori dalla tenda in cui vivevano e si è data fuoco per protesta. La donna è stata trasferita all'ospedale di Mitilene dove è in cura per le ustioni ma non è in pericolo di vita. (Gra)