Covid: Parente (IV), vaccinazioni alle persone fragili e Caregiver e superare differenze tra Regioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La centralità per la campagna vaccinale è per noi fondamentale ma non avendo vaccini in sufficienza siamo costretti a compiere delle scelte sulle priorità delle persone da tutelare. La campagna vaccinale deve fare i conti con un aspetto etico politico, uno organizzativo e uno che riguarda la produzione. Così intervenendo in aula in dichiarazione di voto sulle comunicazioni del ministro Speranza, la senatrice di Italia Viva Annamaria Parente, Presidente della Commissione igiene e sanità a Palammo Madama. "E' prioritario procedere speditamente con le vaccinazioni alle persone fragili e Caregiver. E 'necessario andare più veloci nelle regioni rispetto alle dosi già consegnate. Quello che chiediamo è di evitare di chiudere intere regioni ma è altresì necessario isolare quelle a maggiore presenza di variante. C'è ancora troppa differenza tra le regioni tra vaccinazioni arrivate ed effettuate. È necessaria omogeneità in tutto il territorio nazionale. Prendiamo atto che in questa risoluzione c'è quello che chiediamo da tempo e cioè la produzione di vaccini in Italia. Il gruppo Italia viva- Partito Socialista voterà a favore della risoluzione e auspichiamo di poter portare fuori dall'incubo il Paese, non facendoci trovare ancora impreparati che è il modo migliore per esprimere gratitudine ai camici bianchi e onorare la memoria delle vittime dei loro familiari", aggiunge. (Rin)