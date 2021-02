Covid: Franceschini audito dal Cts sui protocolli integrativi per riapertura cinema e teatri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, Dario Franceschini, è stato audito oggi dal Comitato Tecnico Scientifico presso la presidenza del Consiglio. Lo rende noto l'Ufficio Stampa del Mibact, secondo cui nel corso dell'incontro, che è durato circa un'ora e mezza, Franceschini ha discusso i protocolli integrativi di sicurezza elaborati dalle Direzioni generali del Mibact sulla base dei documenti forniti dalle associazioni di categoria del cinema, dello spettacolo dal vivo e dalle istituzioni museali per individuare tempi e modalità per riaprire cinema, teatri e sale da concerto ed estendere le aperture dei musei e delle mostre d'arte anche nei fine settimana e nei giorni festivi. Il Comitato Tecnico Scientifico si è riservato di valutare le proposte avanzate dal Ministro anche al fine di dare precise indicazioni in vista del prossimo Dpcm Covid.(Rin)