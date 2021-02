Romania: vicepremier Hunor, rinvio ingresso in Schengen enorme perdita economica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non ci sono validi motivi per lasciare la Romania fuori dall’area Schengen, sempre che Bucarest rispetti tutti i parametri tecnici. Lo ha detto il vicepremier romeno, Kelemen Hunor, in un intervento all'emittente televisiva "Realitatea Plus". "Quest'anno dobbiamo portare a termine il Meccanismo di cooperazione e verifica (Mcv) e per questo, ovviamente, il governo farà ogni sforzo e avvierà tutto ciò che deve essere fatto nel settore della giustizia in primo luogo, ma non solo. Dovremo aderire all’area Schengen nel biennio 2021-22 in modo graduale, perché non è accettabile soddisfare tutti i criteri tecnici e poi essere sempre rimandati. Da un punto di vista economico è una perdita enorme e da un punto di vista morale è una situazione insostenbile”, ha detto il vicepremier. “Se i criteri sono stati soddisfatti allora bisogna procedere”, ha detto Hunor secondo cui l’adesione all’area Schengen può avvenire per fasi, ma è importante che la Romania entri nell'area Schengen, perché non ci sono argomenti per restarne fuori. "Certo, il confine esterno dell'Ue sarà il confine della Romania, per la maggior parte, ma ciò non importa. Noi dobbiamo difendere la frontiera esterna ed essere parte dell’area Schengen. Questo è un desiderio importante per il governo formato dal Partito nazionale liberale, dall'Alleanza Usr-Plus e dall'Unione democratica dei magiari in Romania”, ha affermato Hunor. (segue) (Rob)