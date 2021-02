Romania: vicepremier Hunor, rinvio ingresso in Schengen enorme perdita economica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il premier romeno, Florin Citu, la Romania potrebbe entrare a far parte dell'area Schengen entro il 2021, se avrà un rapporto sul Meccanismo di cooperazione e verifica (Mcv) favorevole, e l'adozione dell'euro potrebbe avvenire dopo il 2024. Citu ha spiegato nei giorni scorsi che l'obiettivo principale non è la semplice adesione, ma sostenere l'economia in maniera decisa. "Il percorso verso l'euro è stato ritardato dalla crisi del 2020. Faremo tutto ed è necessaria una reale convergenza. Il periodo 2021-2024 verrà recuperato, ma dobbiamo essere consapevoli che l'adesione all'area dell'euro avverrà dopo il 2024. L'obiettivo dell'adesione è anche un obbligo della Romania attraverso il trattato che abbiamo firmato. È difficile discutere di entrare nella zona euro nel mezzo di una crisi economica", ha affermato il premier. "Non solo l'adesione è l'obiettivo principale, per me è importante cosa significhi entrare a far parte della zona euro. Significa riformare questa economia, farla funzionare nella zona euro, dove la concorrenza è molto dura. Questo è molto importante", ha aggiunto il premier. (segue) (Rob)