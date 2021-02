Romania: vicepremier Hunor, rinvio ingresso in Schengen enorme perdita economica (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Citu vede la possibilità di entrare nell'anticamera della zona euro nel 2024-2025 e l'adozione della moneta unica nel 2027 o 2028. Riguardo all'adesione all'area Schengen, il presidente del Consiglio romeno ha detto che spera che avverrà quest'anno. "Dovremmo entrare totalmente, se entriamo", ha aggiunto Citu in risposta alla domanda se si tratta solo di aeroporti o anche di confini terrestri: "La Romania è pronta ad aderire a Schengen dal 2011 ma poi è parsa la discussione sul Meccanismo di cooperazione e verifica (Mcv). Dobbiamo risolvere questo problema quest'anno. Faremo del nostro meglio per avere un rapporto Mcv favorevole. Se tutto va bene, e abbiamo iniziato con l'abolizione della Sezione per le indagini sui reati nel campo della Giustizia, e abbiamo una relazione favorevole, possiamo sperare di continuare i colloqui di adesione a Schengen quest'anno", ha proseguito. "Ma, ripeto, dipende da noi. Vogliamo riformare? Seguiamo le raccomandazioni della Commissione europea, della Commissione di Venezia. Correggiamo quanto prima possibile ciò che i membri del Partito socialdemocratico (Psd) hanno rovinato in termini di Giustizia e poi vedrete che ci dirigeremmo verso l'area Schengen", ha concluso Citu. (Rob)