Difesa: colloquio fra Guerini e omologo bulgaro, piena convergenza di vedute

- Tra Italia e Bulgaria esiste da tempo una cooperazione bilaterale estremamente efficace che si intende intensificare, confermando la volontà di proseguire il percorso virtuoso di collaborazione operativa ed industriale tra le Forze armate. Così il ministro della Difesa Lorenzo Guerini nel corso dell'incontro - svolto in videoconferenza - con il vice primo ministro per l'ordine pubblico e la sicurezza e ministro della Difesa Krasimir Karakachanov. “La piena convergenza di vedute tra i nostri Paesi in ambito Nato, in complementarità al crescente impegno in quello della Ue, sono un elemento di concretezza della nostra partnership”, ha detto Guerini che, nell'occasione, ha rivolto il suo ringraziamento al collega della Bulgaria per il sostegno fornito al nostro Paese nell’ambito delle attività connesse allo Strategic Compass europeo, attraverso la co-firma del contributo di pensiero redatto dall’Italia in tema di partenariati. “Ritengo che il contributo apportato in questo ambito dai Paesi membri possa concretamente agevolare il conseguimento del livello di ambizione nel campo della sicurezza e difesa, in aderenza alle tre priorità strategiche derivanti dalla Eu Global Strategy”, ha aggiunto Guerini. (segue) (Com)