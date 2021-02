Difesa: colloquio fra Guerini e omologo bulgaro, piena convergenza di vedute (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un lungo e cordiale colloquio in cui i due ministri si sono concentrati su alcuni temi di comune interesse, tra i quali la cooperazione bilaterale e industriale, in merito alla quale Guerini ha espresso l’auspicio che Italia e Bulgaria possano cooperare maggiormente, sviluppando ulteriori sinergie, garantendo il pieno sostegno della Difesa italiana per l’ulteriore sviluppo delle capacità delle Forze Armate della Bulgaria. Altro tema al centro del colloquio, l'avvio di una cooperazione nel settore subacqueo che garantirebbe altresì ai due Paesi l’opportunità di cooperazione operativa e addestrativa delle rispettive Marine nel Mar Nero e nel Mediterraneo anche in relazione all’importanza della Bulgaria, quale membro della Nato, per la sicurezza del fianco est dell’Alleanza. I due ministri si sono poi soffermati sull’importanza strategica dei Balcani e del ruolo dei due Paesi nella regione. “L’Italia, come ho avuto modo di affermare presso la Nato - ha proseguito Guerini – intende proseguire con continuità il proprio impegno nei Balcani occidentali, dove deteniamo il comando dell’Operazione Kfor”. C’è grande attenzione verso la sicurezza di quest’area e ritengo che la Bulgaria, Paese con cui l’Italia ha una cooperazione di rilievo, abbia un ruolo importante. (segue) (Com)