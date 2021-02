Messico: inflazione in aumento dello 0,23 per cento nella prima metà di febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’indice nazionale dei prezzi al consumo in Messico ha registrato un aumento dello 0,23 per cento nelle prime due settimane di febbraio, rispetto alle due settimane precedenti, portando l’inflazione annuale al 3,84 per cento, la più alta dalla seconda metà di ottobre 2020. Inegi ha spiegato che i beni e servizi che hanno registrato aumenti di prezzo e che hanno avuto il maggiore impatto sull'inflazione sono stati, tra gli altri, benzina e gas Gpl domestico, automobili, servizi di ristoranti e trattorie.(Mec)