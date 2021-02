India-Cina: stampa, governo non sta allentando restrizioni sugli investimenti cinesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo indiano non sta pianificando un allentamento delle restrizioni sugli investimenti cinesi, nonostante la distensione al confine India-Cina. Lo riferisce il quotidiano “Hindustan Times” sulla base di fonti governative, dopo le indiscrezioni circolate sulla stampa internazionale sul possibile via libera nelle prossime settimane ad alcune proposte di investimenti esteri diretti da parte di aziende cinesi rimaste in sospeso nei mesi scorsi. Secondo le fonti del giornale, l’autorizzazione riguarderebbe solo tre proposte provenienti da altrettante compagnie con sede a Hong Kong, due giapponesi e una indiana: Nippon Paint Holdings Co. Ltd, Citizen Watches Company Limited e Netplay Sports Private Limited. In seguito alla pandemia di coronavirus, Nuova Delhi ha introdotto misure per prevenire eventuali “acquisizioni opportunistiche” da Paesi confinanti. Inoltre, nel contesto della disputa lungo il settore occidentale della linea di controllo effettiva (Lac), decine di app cinesi sono state bloccate per motivi di sicurezza. (segue) (Inn)