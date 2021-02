Speciale infrastrutture: Toscana, progettazione e governance Aree interne, i nodi dell'accesso alle risorse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il programma di governo e le priorità delle aree interne, le zone montane, periferiche, le aree con maggiori difficoltà di sviluppo e problemi di carattere demografico sono state al centro dell'audizione dell'assessore regionale della Toscana Stefania Saccardi nella commissione istituzionale per il sostegno, la valorizzazione e la promozione delle aree interne della Toscana, presieduta da Marco Niccolai (Pd). Si tratta della "prima di una serie di audizioni con gli assessori regionali, aperta da Stefania Saccardi, che ha una competenza diretta con le deleghe che le sono assegnate sui che interessano questa commissione, ma che riguarderà a breve anche Stefano Ciuoffo e Leonardo Marras", ha spiegato in apertura il presidente. Il rischio di marginalizzazione e declino demografico riguarda diverse aree della Toscana ed è oggetto di interventi già in atto da parte della Regione. Saccardi ha fornito un quadro aggiornato, a partire dalla strategia a carattere nazionale prevista dall'accordo di Partenariato Italia, che prevede intorno ai 7,5milioni di euro, al 50 per cento finanziati da risorse nazionali, per l'altra metà da fondi europei (Fesr), per interventi di carattere trasversale, su vari ambiti e materie: infrastrutture, investimenti per accrescere la resilienza, tecnologie, sostegno alla cooperazione di filiera, servizi anche di carattere socio-sanitario". Specifici bandi regionali destinati alle singole strategie d'area: un quadro che vede ammesse cinque aree, delle quali sono tre quelle al momento finanziate: Casentino-Valtiberina (un milione e 440mila euro); Garfagnana, Lunigiana, Media valle del Serchio, Appennino Pistoiese (3milioni e 100mila euro); Valdarno, Valdisieve, Mugello e Val di Serchio (900mila euro), "quest'ultima stiamo lavorando per realizzare l'accordo di programma quadro". "Ad oggi, non ci sono le risorse per finanziare le altre due aree ammesse: Amiata grossetano e Castelnuovo Val di Cecina", ha spiegato ancora l'assessore Saccardi. (Ren)