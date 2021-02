Speciale infrastrutture: Ucraina, agenzia statale intende ricostruire 20 per cento rete autostradale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'agenzia statale Ukravtodor intende intervenire sul 20 per cento della rete stradale principale dell'Ucraina, nel contesto progetto Great Construction per il 2021. Ukravtodor considera la possibilità di attrarre fonti di finanziamento supplementari per questo scopo. In particolare, tali fonti includono pagamenti di tariffe per camion di transito, partenariati pubblico-privati, prestiti con garanzie statali (circa 590 milioni di euro) e obbligazioni per le infrastrutture (1,76 miliardi di euro). Ukravtodor ha raccolto già fondi con garanzie statali dallo scorso anno, ma i grandi progetti richiedono prestiti economici a lungo termine, che non sono ancora disponibili in Ucraina. A seguito di precedenti consultazioni con il governo, l'Ufficio di presidenza e i parlamentari, è stato scelto un meccanismo per il finanziamento a lungo termine delle obbligazioni infrastrutturali. Verrà creata una società per azioni nella struttura di Ukravtodor, che sarà impegnata ad attrarre finanziamenti a lungo termine. (Rum)