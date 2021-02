Speciale infrastrutture: Ericsson nominata leader nel Magic Quadrant 2021 di Gartner per infrastrutture di rete 5G

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ericsson è stata nominata leader nel Magic Quadrant 2021 di Gartner - società di consulenza e ricerca It indipendente - per quanto riguarda l'Infrastruttura di rete 5G per i fornitori di servizi di comunicazione. Lo riferisce la stessa multinazionale svedese con un comunicato. Il riconoscimento di Ericsson nel Gartner Magic Quadrant “5G Network Infrastructure for Communication Service Providers (Csp)” di febbraio 2021 riconosce la leadership dell'azienda per completezza di visione e per capacità di esecuzione. I vendor che offrono soluzioni 5G per gli operatori mobili sono stati esaminati e valutati in modo completo e indipendente dagli esperti Gartner sulla loro completezza di visione e capacità di esecuzione, per fornire un quadro aggiornato del mercato sulle capacità nel 5G. I fornitori di infrastrutture di rete 5G end-to-end sono stati valutati sulla capacità di abilitare gli operatori ad essere competitivi, efficienti ed efficaci e di generare fatturato nonché impattare positivamente su fidelizzazione e reputazione, secondo la visione di mercato di Gartner. La valutazione della capacità di esecuzione ha preso in esame le soluzioni e i servizi di Ericsson, in funzione di diversi fattori: riscontro da parte del mercato e track record, commercializzazione, esperienza del cliente e redditività complessiva. (Com)