Speciale infrastrutture: ascensore a Termini guasto per infiltrazioni d'acqua, tecnici al lavoro per ripristino

- Atac ha svolto immediati accertamenti in merito a un grave disservizio occorso ieri a un viaggiatore con disabilità, "col quale l'azienda si scusa", rimasto bloccato all'interno della stazione Termini per la disattivazione di un ascensore. Lo comunica Atac in una nota. "E' stato accertato che la criticità è stata determinata da alcune infiltrazioni d'acqua dall'esterno, che hanno reso necessario la chiusura dell'impianto per ragioni precauzionali. L'azienda si è subito attivata con interventi specifici e conta a breve di risolvere la problematica. Atac assicura di essere impegnata quotidianamente per migliorare l'accessibilità delle proprie infrastrutture, come mostrano i notevoli passi avanti compiuti in questi ultimi anni nella gestione e nella manutenzione degli impianti di stazione". (Com)