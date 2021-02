Speciale infrastrutture: il Bahrein cerca partner per costruire la prima linea metropolitana del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Bahrein ha avviato il processo di selezione degli operatori internazionale per l’avvio dei lavori della Metro nazionale. Lo ha annunciato il ministro dei Trasporti e delle Telecomunicazioni (Mtt). Il progetto multimilionario ha l’intento di sviluppare una rete di trasporto ferroviario nel Regno mediante il modello Ppp (Public-Private Partnership). A tale fine, l'Mtt ospiterà un “Global Market Virtual Sounding Forum” per presentare il progetto agli stakeholders di maggior rilievo nel settore delle costruzioni a livello mondiale. Il forum si terrà durante la prima settimana di marzo 2021 e sarà seguito, nei prossimi mesi, dalla pubblicazione ufficiale di una gara d’appalto specifica. L’Mtt ha nominato un team tecnico, finanziario e legale guidato da Kmpg che fungerà da guida e da consulente per tutte le transazioni del caso. Il progetto consisterà nello sviluppo, in diverse fasi, di una rete ferroviaria urbana lunga 109 chilometri suddivisa su 4 linee. Durante la fase uno, verranno costruite le prime due linee che connetteranno aree di particolare rilevanza del Regno, quali l’aeroporto internazionale del Bahrein e le principali zone residenziali, commerciali e istituzionali. Il progetto della metro è l’ultimo di una serie di mega-progetti (dal valore complessivo di 32 miliardi di dollari) avviati nei settori dei trasporti, industriale, del turismo e del settore privato per mezzo di investimenti privati e pubblici. La lista include un investimento del valore di 7,5 miliardi di dollari nei settori manifatturiero, energetico, della salute e dell’istruzione. (Res)