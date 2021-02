Speciale infrastrutture: Lombardia, adesione di 40 comuni a car sharing elettrico 'e-vai public' destinato a cittadini e amministrazioni pubbliche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 40 i Comuni lombardi che finora hanno adottato E-Vai Public, il servizio di car sharing elettrico promosso da E-Vai, società del Gruppo Fnm. Lo comunica in una nota la Regione Lombardia in occasione dell'inaugurazione del servizio a San Giuliano Milanese (Mi) alla presenza dell'assessore regionale a Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile Claudia Maria Terzi, insieme al presidente di Fnm Andrea Gibelli e al sindaco di San Giuliano Milanese Marco Segala. “E-Vai Public - dichiara l’assessore regionale Terzi - rappresenta un’innovazione lombarda nel campo della sharing mobility. Da un lato, attraverso questo servizio, le Amministrazioni comunali sostituiscono le vecchie auto del proprio parco con mezzi elettrici, abbattendo l’impatto ambientale della flotta comunale e offrendo un servizio aggiuntivo alla cittadinanza, spesso in Comuni che non sarebbero stati raggiunti dai grandi operatori del settore. Dall’altro lato, i cittadini possono utilizzare un’auto che non inquina per le proprie esigenze di mobilità magari senza assumersi i costi dell’acquisto di una seconda auto di proprietà. Si tratta di un modello che può essere applicato in realtà di ogni dimensione, dai centri capoluogo di Provincia ai piccoli paesi di montagna”. (com)