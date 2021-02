Speciale infrastrutture: Giacomoni (FI), ingresso Tempini in Cda Tim va in direzione auspicata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'ingresso del presidente di Cdp Giovanni Gorno Tempini nel Consiglio di amministrazione di Tim è una buona notizia". Lo dichiara, in una nota, il deputato di Forza Italia, Sestino Giacomoni, presidente della Commissione Bicamerale di vigilanza su Cassa depositi e prestiti. la novità "consente a Cdp, che possiede il 9,8 per cento della società telefonica, di avere un'adeguata rappresentanza nel consiglio di amministrazione a sostegno del percorso di sviluppo e creazione di valore avviato da Cdp, con una strategia di lungo termine, in un settore di primario interesse per il Paese e in coerenza con la missione istituzionale della stessa Cassa a supporto delle infrastrutture strategiche". Ma soprattutto perché, ha aggiunto, "vista l'esperienza del presidente di Cdp, siamo certi che, così come avevamo auspicato, ci sarà una governance autorevole ed equilibrata tra tutte le componenti azionarie, a tutela dell'interesse nazionale, fondamentale soprattutto in vista della nascita della società unica della rete". (Com)