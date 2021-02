Spagna: nel 2020 prezzi immobili scesi dell'1,6 per cento, primo stop dopo 5 anni crescita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il mercato immobiliare in Spagna nel 2020 ha registrato una contrazione dell'1,6 per cento: è la prima volta dopo cinque anni di crescita continua. A causare la flessione gli effetti economici negativi della pandemia del coronavirus. Secondo i dati aggiornati del ministero dei Trasporti, della Mobilità e dell'Agenda urbana dai 1.409 euro a metro quadrato del 2015 il valore degli immobili era sempre aumentato. Con i dati di chiusura per il 2020, il prezzo delle abitazioni è il 23 per cento più economico rispetto al massimo registrato nel 2008, quando nel primo trimestre aveva superato i 2.100 euro al metro quadrato nel pieno del boom immobiliare, subito prima dello scoppio della crisi finanziaria. In termini regionali, la Comunità di Madrid e la Catalogna, due delle regioni con i prezzi più alti, sono scese rispettivamente del -3,7 per cento e del -2,2 per cento, mentre la Navarra è stata la regione con il maggior calo (-4,1 per cento). Solo Galizia, Murcia e La Rioja hanno riscontrato degli aumenti, ma sempre sotto lo 0,5 per cento su base annua. (Spm)