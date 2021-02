Covid: Santanchè (Fd'I), da Speranza nessun segnale di discontinuità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Salute, Roberto Speranza, "si è riempito anche oggi di belle parole ma nei fatti sulla campagna vaccinale non ha risposto ai tre quesiti fondamentali: quando, quanti e quali. Quando avremo i vaccini, quali e quanti saranno. E faccio notare che nell'imprenditoria il fattore tempo non è una variabile indifferente". Lo ha affermato la senatrice di Fratelli d'Italia Daniela Santanchè, nel suo intervento in Aula sulle comunicazioni del ministro Speranza. "Quando gli italiani potranno rivedere la luce - si è chiesta Santanchè - mentre la Gran Bretagna ha già vaccinato milioni di persone e annunciato che presto potranno tornare alla normalità? Eppure la Gran Bretagna è fuori dalla Ue, quella stessa Ue che il ministro Speranza ha più volte lodato per la sua azione e politica. Anche dare delle false speranze significa assumersi delle responsabilità - ha concluso la senatrice - il ministro Speranza non sta dando segni di discontinuità come anche l'intero governo che ha sospeso l'emendamento di Fd'I per le riaperture dei ristoranti".(Rin)