Credito: Spagna, Bbva verso licenziamento 3 mila dipendenti entro quest'anno

- La banca Bbva prevede di ridurre l'organico in Spagna di 3 mila unità (circa il 10 per cento della sua forza lavoro) con un piano di ristrutturazione che dovrebbe avvenire nella prima metà di quest'anno. Secondo quanto riferito dal quotidiano "Expansion", la banca non ha ancora iniziato a negoziare con i sindacati la portata del piano, che mira a risparmiare circa 125 milioni di euro all'anno, anche se si prevede farlo nelle prossime settimane. Il costo del piano di questo piano sarebbe di circa circa 300 milioni di euro. Questi licenziamenti dovrebbero interessare sia i servizi centrali che la rete di 2.482 filiali che la banca aveva in Spagna alla fine del 2020. (Spm)