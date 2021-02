Francia: Istituto Pasteur, 17 per cento cittadini adulti contagiati dal Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Francia il 17 per cento degli adulti con più di 20 anni è stato contagiato dal coronavirus. È quanto emerge dalle stime dell'Istituto Pasteur. Lo studio permette di stimare "la proporzione della popolazione che potrebbe aver acquisito un'immunità (almeno parziale e di breve termine) contro il Sars-Cov-2 in seguito a un'infezione naturale", si legge sul sito web dell'istituto. La regione di Parigi, l'Ile-de-France, è la più colpita, con il 30 per cento della sua popolazione contagiata. La zona della costa a ovest, invece, sembra essere meno interessata. (Frp)