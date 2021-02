Covid: assessore Lazio, serve certezza su vaccino Astrazeneca, tagli preoccupanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo bisogno di dosi di vaccino anti Covid e di una programmazione. Chiediamo certezze per quanto riguarda l'arrivo delle dosi di Astrazeneca che è la situazione che mi preoccupa di più". Lo ha detto l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, in occasione dell'inaugurazione del centro vaccinale presso la Nuvola all'Eur a Roma. "Ci preoccupano le dichiarazioni di Astrazeneca su una ulteriore riduzione a livello nazionale in un momento per noi delicatissimo perché - ha aggiunto l'assessore - stiamo per partire con le vaccinazioni dai medici di medicina generale e già siamo al minimo sindacale. Se ci abbassano ancora queste dosi avremo grandi difficoltà. Spero che ciò non avvenga. Ogni ritardo allunga i tempi", ha concluso D'Amato.(Rer)