Speciale energia: Spagna, per Ree utile netto di 612,2 milioni di euro, -13,1 per cento su base annua

- Nel 2020 Rete elettrica di Spagna (Ree) ha registrato un utile netto di 621,2 milioni di euro nel 2020, pari al 13,1 in più meno all'anno precedente a causa del calo dei ricavi dovuti alla pandemia del coronavirus. Secondo il quotidiano "Cinco Dias", l'applicazione di nuovi parametri normativi all'attività di trasmissione dell'energia in Spagna ha portato, secondo l'azienda a un calo del business regolato di quasi 200 milioni di euro. La società presieduta ha assicurato di mantenere una posizione finanziaria solida e di aver adottato nel 2020 diverse misure volte a rafforzare la sua liquidità: ha emesso obbligazioni per un importo di 1.1 miliardi di euro ed ha sottoscritto operazioni di prestito e credito per un importo di 475 milioni. Lo scorso anno Ree ha investito un totale di 895 milioni di euro, di cui 383 milioni di euro sono stati destinati allo sviluppo della rete di trasmissione in Spagna. (Spm)