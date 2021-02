Lavoro: Matrisciano (M5s), preoccupa fenomeno dei Neet

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un fenomeno giovanile preoccupante con percentuali a doppia cifra, che fotografa un Paese dove in media un giovane su quattro non studia, non lavora e non cerca occupazione. E che oggi, purtroppo, la crisi economica indotta dalla pandemia rischia di ingigantire. Così la presidente della commissione Lavoro di palazzo Madama Susy Matrisciano (M5s). “Occorre fare presto e bene – aggiunge - a partire da un impiego oculato e funzionale ai giovani delle risorse del Recovery fund. Solo così possiamo assicurare una prospettiva di futuro al Paese”. “Condivido l’indirizzo politico tracciato dalla neo ministra per le politiche giovanili Fabiana Dadone – continua la senatrice del M5S-, che, in linea con le politiche avviate dal governo Conte due, come la decontribuzione al 100 per cento per l’assunzione di giovani under 35 e donne al Sud, e agli investimenti in formazione e capitale umano, può contribuire a ridurre quei gap strutturali, che rallentano la crescita”. “Tra gli effetti della pandemia – prosegue - c’è un’altra emergenza gravissima, ossia l’aumento della dispersione scolastica”. “Su questo serve un approccio trasversale e all’altezza del ‘mondo nuovo’ nel quale siamo proiettati, a partire da un’offerta formativa che guardi ai lavori del futuro, innovativa e agganciata alle reali esigenze del Paese. Solo così saremo in grado di aiutare le imprese e accompagnare i profondi cambiamenti, in atto, nel mercato del lavoro”, conclude Matrisicano. (Rin)