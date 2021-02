Imprese: Gubitosi (Tim), orgoglioso dei risultati, pronti a sfruttare opportunità in Italia e Brasile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono orgoglioso dei risultati che Tim ha raggiunto nel 2020: siamo riusciti a trasformare la società in un punto di riferimento per tutto il paese. Così l’amministratore delegato di Tim, Luigi Gubitosi, aprendo la conference call per presentare alla comunità finanziaria i risultati del 2020. “La società opererà in un contesto migliore, e siamo pronti a sfruttare tutte le possibili opportunità in Italia e in Brasile”, ha detto, sottolineando come la società abbia rafforzato la sua infrastruttura critica nel 2020, rafforzando la copertura delle aree bianche. (Rin)