Romania: presidente Iohannis promulga legge che revoca pensioni speciali per i parlamentari

- Il presidente romeno, Klaus Iohannis, ha firmato oggi il decreto che promulga la legge che elimina le pensioni speciali per i parlamentari. Lo ha annunciato l'amministrazione presidenziale di Bucarest con un comunicato. La plenaria riunita della Camera dei deputati e del Senato ha votato il 17 febbraio a favore dell’abrogazione delle pensioni speciali per i parlamentari. L'annuncio dell'amministrazione presidenziale arriva dopo che il Difensore civico, Renate Weber, ha annunciato di non aver notificato alla Corte costituzionale la legge che revoca le pensioni speciali dei parlamentari. L'Associazione degli ex parlamentari aveva presentato una petizione al Difensore civico chiedendo il ricorso alla Corte costituzionale per la presunta incostituzionalità di quest’atto. Ma come dichiarato da Weber, non sono stati riscontrati motivi validi per una presunta incostituzionalità del decreto.(Rob)