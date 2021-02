Milleproroghe: Matrisciano-Romano (M5s), proroga termini richiesta Cig tutela lavoratori e imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Un atto dovuto e necessario a tutela dei lavoratori, delle imprese e dei professionisti”. Lo sottolineano i senatori del Movimento 5 stelle Susy Matrisciano e Iunio Valerio Romano, rispettivamente presidente della commissione Lavoro di palazzo Madama e capogruppo M5s in commissione, riferendosi all’emendamento al decreto Milleproroghe, approvato in prima lettura alla Camera e ora al Senato, che riguarda la proroga al 31 marzo 2021 dei termini di decadenza per l'invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale, collegati all'emergenza epidemiologica. “Si tratta di un intervento – aggiungono i due parlamentari - che va incontro anche alle richieste degli ordini professionali. La norma, infatti, riguarda sia l'invio delle prime domande di cassa integrazione per accedere alle nuove settimane previste dalla legge di Bilancio, sia le richieste che non sono state inviate a causa di ostacoli normativi e scadenze perentorie spesso più stringenti di quelle ordinarie”. “Continueremo a lavorare per mettere in sicurezza lavoratori e imprese, fortemente provati da questa crisi gravissima”, concludono Matrisciano e Romano. (Com)