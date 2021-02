Atac: Mottura, massimo impegno per migliorare trasporti pubblici e per viaggiatori disabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le difficoltà dei viaggiatori con disabilità nel fruire delle infrastrutture di trasporto sono state al centro dell'incontro che si è svolto in Atac alla presenza dell'amministratore unico, Giovanni Mottura, intervenuto, nell'ambito dell'agenda di incontri periodici con le associazioni di rappresentanza, per ribadire personalmente l'impegno dell'azienda nell'affrontare le numerose criticità che i viaggiatori con disabilità devono ancora sostenere quando utilizzano la rete del trasporto pubblico. "Dobbiamo scusarci con questi cittadini - ha dichiarato in una nota Mottura - per le carenze che ancora oggi devono affrontare quando utilizzano il trasporto pubblico. Alcune dipendono da noi, e ci spiace molto, altre dalle complessità di un sistema della mobilità che ancora non ha maturato le sensibilità necessarie a far compiere un salto di qualità nella gestione. Da parte nostra abbiamo garantito il massimo impegno". (segue) (Com)