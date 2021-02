Atac: Mottura, massimo impegno per migliorare trasporti pubblici e per viaggiatori disabili (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso della riunione sono state presentate alcune delle novità messe in campo da Atac per migliorare la fruizione dei mezzi di trasporto ai viaggiatori con disabilità. Fra queste, la recente decisione di rendere nuovamente possibile per gli ipovedenti e i non vedenti l'utilizzo della porta anteriore dei bus per salire sulle vetture. La decisione di Atac ha modificato la disposizione interna che impedisce l'accesso ai viaggiatori dalla porta anteriore per limitare i rischi di contagio determinati dall'emergenza Covid. La disposizione si applica a tutti i soggetti non accompagnati, che siano riconoscibili dall'uso del bastone bianco e/o dalla presenza del cane guida. E' stato altresì disposto che questi viaggiatori possano sostare nell'area del bus oggi inibita agli altri passeggeri per i quali vale ancora il divieto di utilizzo della porta anteriore. Fra le iniziative presentate, anche l'imminente completamento del capitolato per una gara d'appalto finalizzata alla sostituzione di tutti i montascale presenti in stazione, che negli anni si sono dimostrati poco efficienti, e l'imminente assegnazione della gara per gli ascensori nella stazione di San Giovanni della Metro A. (Com)