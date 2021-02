Speciale energia: Russia, vice premier Novak, tasse su estrazione carbone non comporteranno aumento tariffe energetiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La tassa di utilizzo delle attrezzature per l'estrazione del carbone in vigore in Russia non influenza le tariffe per l'elettricità ed il riscaldamento per la popolazione, che sono garantite dallo Stato e sono completamente regolamentate. Lo ha dichiarato ai giornalisti il vice primo ministro russo, Aleksandr Novak. In precedenza, il quotidiano "Izvestija" ha reso noto - con riferimento a una lettera del vice ministro dell'Energia della Federazione Russa, Anatolij Janovskij - indirizzata ai ministeri dello Sviluppo economico e dell'Industria, che il riscaldamento e l'elettricità avrebbero potuto aumentare di prezzo a in seguito all'innalzamento del canone di utilizzo delle attrezzature per l'estrazione del carbone nel 2021. (Rum)