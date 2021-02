Energia: Exxon Mobil vende asset nel Regno Unito e Mare del Nord

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società statunitense Exxon Mobil ha annunciato la vendita al fondo di private equity HitecVision di alcuni asset nel Regno Unito e nel Mare del Nord. L'operazione avrebbe un valore di oltre un miliardo di euro. L'accordo include gli interessi di proprietà in 14 giacimenti nei quali opera anche Shell e in altri dove è presente Total, con i relativi asset infrastrutturali. La società statunitense ha fatto sapere che questi giacimenti hanno prodotto 38 mila barili di petrolio equivalente nel 2019. Exxon Mobil ha fatto sapere che intende invece mantenere la propria quota degli asset nell'upstream della parte meridionale del Mar del Nord, così come gli interessi nell'infrastruttura Segal.(Nys)