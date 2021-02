Covid: Toti, chiesto che ristoranti possano decidere se aprire a pranzo o a cena

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Liguria, nelle tre province ad esclusione di Imperia, abbiamo dati buoni. Per fortuna sta calando anche il tasso di mortalità. Se in queste 3 province si potrebbero riaprire ristoranti? Io ho chiesto al governo che possano decidere ristoratori se almeno aprire a pranzo o a cena. Lo dice a Rai Radio1, il governatore della Liguria Giovanni Toti. Pensa che in alcune aree si potrebbe riaprire anche palestre e piscine? In modo molto contingentato. Ad esempio non capisco perché le palestre non possano lavorare col personal trainer". Però c'è chi dice che non ci siano le condizioni per abbassare le misure restrittive. "Non ritengo sia necessario abbassarle modularle in modo diverso. Ad esempio - ha spiegato Toti a Rai Radio1 - le misure legata ai colori potrebbero esser prese su base provinciale o comunale". (Rin)