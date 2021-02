Capitale: De Vito (M5s), lavoriamo perchè prossima consiliatura sia costituente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La riforma dei poteri di Roma Capitale "è un tema tornato finalmente alla ribalta. Molte sono state le proposte di legge in questi anni e che saranno illustrate quest'oggi, per avviare un percorso di riforma dei poteri, delle competenze e delle risorse destinate a Roma come Capitale. "Sappiamo che se Roma non sarà dotata di poteri competenze e funzioni sarà impossibile portarla al rango di Capitale che merita, mi sembra che finalmente ci sia un'assonanza delle forze politiche sia in Campidoglio che a livello parlamentare, speriamo che si possa finalmente avviare un percorso condiviso a tutti i livelli istituzionali. E fare in modo che la prossima consiliatura sia una costituente". Lo ha detto il presidente dell'Assemblea capitolina, Marcello De Vito, intervenendo all'Assemblea capitolina straordinaria sulla riforma dei poteri di Roma Capitale. "Non possiamo più aspettare - ha aggiunto - è arrivato il momento di passare da una Capitale grande a una grande Capitale. Ma, per realizzare un compito tanto impegnativo, è necessario individuare una metodologia di lavoro da condividere con le diverse forze politiche rappresentate nei differenti livelli istituzionali. Per questo oggi siamo qui, per una visione comune nella direzione della prossima consiliatura costituente". Presenti in Assemblea capitolina i rappresentanti, anche dal Parlamento, delle diverse forze politiche, produttive e sociali. (Rer)