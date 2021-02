Armenia: assalto stazione polizia di Erevan, lunghe condanne ai capibanda gruppo Sasna Tsrer

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I capi della banda criminale Sasna Tsrer che prese sotto sequestro la stazione di polizia di Erevan nel 2016 sono stati condannati oggi a lunghe pene detentive. A Pavel Manukyan, il leader del gruppo, sono stati comminati dieci anni di reclusione, mentre, Smbat Barseghyan, uno dei suoi uomini più fidati, è stato condannato a 25 anni con l'accusa di omicidio aggravato degli agenti di polizia in servizio durante l’assalto al commissariato. Altri otto membri della banda hanno ricevuto condanne da quattro a nove anni ciascuno. Due anni dopo aver teso un'imboscata alla stazione di polizia, Sasna Tsrer è diventato un partito politico e ha corso senza successo per il parlamento mentre era in corso il processo.(Rum)