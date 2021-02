India: coronavirus, Nuova Delhi invia squadre negli Stati in cui cresce il contagio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da nove giorni consecutivi i nuovi casi di coronavirus in India sono in aumento, la sequenza più lunga dallo scorso settembre. Il bollettino quotidiano di oggi del ministero della Sanità ne segnala 13.742, insieme a 104 decessi. Il numero complessivo dei contagi è salito a 11.030.176 e quello delle vittime a 156.567, con un tasso di letalità dell’1,42 per cento. I casi attivi sono 146.907, pari all’1,33 per cento, e quelli risolti 10.726.702, con un tasso di recupero del 97,25 per cento. Ieri sono stati effettuati 805.844 test e il totale ha raggiunto 213.036.275. La maggior parte delle nuove infezioni continua a concentrarsi nel Maharashtra (6.218) e nel Kerala (4.034). Nuova Delhi ha inviato squadre disciplinari nei due Stati così come in altri Stati/Territori che stanno registrando incrementi: Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Gujarat, Punjab, Karnataka, Tamil Nadu, Bengala Occidentale, Jammu e Kashmir. L’India è al secondo posto al mondo per contagi dopo gli Stati Uniti e al quarto per decessi, dopo Usa, Brasile e Messico. Il 16 gennaio è iniziata la campagna di vaccinazione e finora sono state effettuate più di 12 milioni di somministrazioni. (segue) (Inn)