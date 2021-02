Energia: Azerbaigian, ripreso l'export di gas dal giacimento Shah Deniz

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Azerbaigian ha ripreso le esportazioni di gas dal giacimento Shah Deniz dopo una breve sospensione delle attività. Lo ha detto Ibrahim Ahmadov, vice direttore del dipartimento per le pubbliche relazioni di Socar, all’agenzia di stampa “Apa”. Secondo Ahmadov, si è trattato di una sospensione a breve termine e le operazioni di export sono riprese dopo poche ore. Secondo Ahmadov, attualmente si stanno chiarendo le cause della sospensione. La notizia sulla sospensione dell’export proveniente dal gasdotto Shah Deniz – che alimenta il Corridoio meridionale del gas le cui forniture arrivano sino in Italia – è stata pubblicata oggi sulla stampa turca, secondo cui ci sarebbero dei problemi al giacimento di gas di condensa. (Rum)