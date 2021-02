Georgia: da marzo aperte frontiere a cittadini di Paesi est europei con test Covid negativo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I cittadini di Armenia, Azerbaigian, Ucraina, Kazakhstan, Russia e Bielorussia in possesso di un test anti Covid negativo dal primo marzo potranno utilizzare gli aerei diretti in Georgia. Ad annunciarlo il premier georgiano, Irakli Garibashvili, secondo cui i sei Stati sono stati aggiunti alla lista che consente il libero accesso ai cittadini dotati di un test negativo per il Covid-19. "Per ora i confini terrestri, in questa fase, manterranno il regime in vigore", ha dichiarato Garibashvili.(Rum)