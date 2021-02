Ghana: Von der Leyen su vaccini Covax, "momento storico di solidarietà globale"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente della Commissione europea, Ursula Von der Leyen, si è detto "molto commossa" per le prime consegne di vaccini anti-Covid in Ghana nell'ambito dell'iniziativa Covax, lanciata dall'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) per garantire l'accesso ai vaccini nei Paesi in via di sviluppo. "Questo è un vero momento storico di solidarietà globale. Fiera di del Team Europe che ha contributo all'accesso universale ai vaccini contro il Covid. Insieme, supereremo la pandemia", ha scritto Von der Leyen su Twitter. Oggi il Ghana ha ricevuto la prima spedizione di 600 mila vaccini dall'iniziativa Covax. "I primi 600 mila vaccini Covax fanno parte di una tranche iniziale di consegne del vaccino AstraZeneca/Oxford concesso in licenza al Serum Institute of India, che rappresentano parte della prima spedizioni di vaccini diretti a diversi Paesi a basso e medio reddito", ha affermato il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (Unicef) - che ha organizzato la spedizione da Mumbai - in una nota congiunta con l'Oms. Covax prevede di fornire due miliardi di dosi di vaccini a livello globale entro la fine del 2021. (Beb)