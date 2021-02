Vaccini: Cts regionale lombardo ha chiesto a Cts nazionale di somministrare una sola dose ai guariti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Cts regionale lombardo da una settimana ha inviato al Cts nazionale la richiesta che i soggetti che hanno contratto il Covid, e poi sono guariti, non siano considerati tra quelli da vaccinare in modo prioritario e che quando dovesse arrivare il loro turno venga somministrata loro solo una dose e non due. Lo ha spiegato durante la commissione sanità il dirigente della Dg welfare di Regione Lombardia Marco Salmoiraghi. Il Cts regionale ha chiesto che "i pazienti che hanno avuto un contatto con il virus e sono guariti possano essere non considerati tra i soggetti prioritariamente da vaccinare e che quando toccherà il loro turno venga loro somministrata solo una dose e non due dosi", ha detto Salmoiraghi. "È stata inoltrata formalmente una richiesta al Cts nazionale da una settimana, e per quanto sappiamo sembrerebbero orientati ad assecondare questa nostra proposta. Solo a risposta certa potremo però cambiare la strategia vaccinale", ha concluso.(Rem)