Il governo tedesco approva la riforma dell'Autorità federale per la vigilanza finanziaria

- Il governo tedesco ha approvato la riforma dell'Autorità federale per la vigilanza finanziaria (Bafin), travolta dallo scandalo Wirecard. Proposta dal ministro delle Finanze Olaf Scholz, l'iniziativa mira ad ampliare e rafforzare le competenze del Bafin. Come ricorda il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, l'ente è stato accusato di negligenza nei controlli su Wirecard, società tedesca per la fornitura di servizi finanziari fallita il 25 giugno 2020. A determinare il crack dell'azienda fu la scoperta dei bilanci gonfiati per 1,9 miliardi di euro. Tali irregolarità sarebbero iniziate nel 2015 e sia il Bafin sia il ministero delle Finanze ne sarebbero stati a conoscenza dal 2019. Lo scandalo ha recentemente portato alle dimissioni del presidente dell'Autorità federale per la vigilanza finanziaria, Felix Hufeld, e della sua vice Elisabeth Roegele. Sul caso Wirecard la procura di Monaco di Baviera indaga per per falso in bilancio, frode, manipolazione del mercato e riciclaggio di denaro. Secondo gli inquirenti, i danni per le banche e gli investitori ammonterebbero a 3,2 miliardi di euro. Al fine di far luce sulle responsabilità del ministero delle Finanze, del Bafin e della Cancelleria federale nella vicenda, il Bundestag ha istituito una commissione parlamentare d'inchiesta, che ha avviato i lavori il 29 ottobre scorso.“Voglio una supervisione finanziaria con mordente, un controllo più stretto dei mercati finanziari”, ha dichiarato Scholz quando, il 2 febbraio scorso, ha presentato la riforma del Bafin elaborata con la ministra della Giustizia, Christine Lambrecht. Per il titolare delle Finanze, l'ente ha bisogno di “maggiori diritti di accesso” ai bilanci delle società e di “personale migliore, soprattutto più revisori dei conti”. Dopo lo scandalo Wirecard, per il ministero delle Finanze tedesco “è necessario anche un cambiamento culturale” nel Bafin. Secondo Scholz, tale modifica “deve venire dall'interno delle persone, che devono avere la pretesa di competere con le migliori autorità di vigilanza del mondo o di voler essere subito i migliori”. Sul piano operativo, uno dei punti più importanti della riforma del Bafin è l'espansione delle competenze. Si tratta dell'istituzione di un'unità per il controllo di aziende complesse, al fine di monitorare tutte le loro aree di attività. Nel caso di Wirecard il Bafin controllava direttamente soltanto Wirecard Bank. Ora, l'obiettivo è esercitare la vigilanza anche sui gruppi tecnologici che sempre più stanno entrando nei mercati finanziari.In futuro, il Bafin disporrà anche di una nuova task force forense, che potrà svolgere, da solo o in collaborazione con le procure, “speciali ispezioni in loco”. Verrà poi riformato il sistema di controllo dei bilanci. In caso di casi sospetti di irregolarità, il Bafin non dovrà più incaricare delle indagini l'Unità di revisione contabile tedesca (Dpr), ma potrà agire autonomamente. A tal fine, il Bafin dovrà aumentare il proprio personale per essere in grado di “agire su un piano di parità con gli esperti di diritto contabile”. Con la riforma, il Bafin dovrebbe intensificare gli scambi con gli attori di mercato, anche per ottenere informazioni su eventuali irregolarità nelle aziende che monitora. Allo stesso scopo, il Bafin dovrebbe comunicare con le associazioni dei consumatori e degli investitori. I risultati di tali discussioni dovrebbero essere incorporati nell'attività di supervisione. Il Bafin deve poi essere abilitato a “sfruttare la potenza dei big data”, secondo il sottosegretario alle Finanze tedesco Joerg Kukies. La riorganizzazione dell'agenzia prevede il rafforzamento della carica del presidente, cui spetterà di guidare la modernizzazione e di coordinare la nuova unità con focus sulle aziende complesse e la task force forense. (Geb)