Vaccini: dg welfare Lombardia, 9 operatori sanitari positivi dopo seconda dose, 4 con variante inglese

- In Lombardia "sono nove gli operatori sanitari che pur avendo ricevuto la seconda dose del vaccino hanno manifestato la positività al virus, ma questo è ampiamente nel range di efficacia che viene riconosciuto ai vaccini". Lo ha spiegato durante la commissione sanità il dirigente della direzione generale welfare di Regione Lombardia Marco Salmoiraghi. Riguardo al monitoraggio di queste situazioni "i positivi al virus dopo vaccinazione - ha aggiunto Salmoiraghi - rientrano nella categoria di soggetti per la quale viene fatta d'ufficio la genotipizzazione per individuare l'eventuale presenza di varianti. Dei nove casi, quattro sono risultati positivi alla variante inglese". (Rem)