Lavoro: pm Milano a società delivery, assumere rider come lavoratori para-subordinati

- All'esito della maxi indagine sulle condizioni di lavoro dei rider la Procura di Milano ha notificato a cinque società (Uber, Just Eats, Glovo-Foodinho e Deliveroo) un verbale in cui "intima ai datori di lavoro" di assumere oltre "60mila ciclo-fattorini" come "lavoratori para-subordinati" con un contratto di collaborazione Co.co.co. È quanto emerso dalla video-conferenza stampa indetta dal procuratore capo Francesco Greco per illustrare l'indagine dei Carabinieri per la tutela del lavoro, coordinata dall'aggiunto Tiziana Siciliano e dal sostituto Maura Ripamonti, con la collaborazione dell'Inail e dell'Inps. Fino a oggi i rider erano inquadrati come lavoratori autonomi e occasionali. (Rem)