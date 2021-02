Repubblica Ceca: Commissione Ue, sì ad aiuti da 115 milioni di euro per affitti aziende

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha approvato un programma ceco di circa 115 milioni di euro per sostenere le imprese al dettaglio e le società di servizi che utilizzano locali in affitto e le cui attività sono state limitate o fermate per la pandemia di coronavirus. Il sostegno pubblico, che assumerà la forma di sovvenzioni dirette, coprirà il 50 per cento del canone di locazione originario dovuto per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020. Lo scopo del piano è mitigare le improvvise carenze di liquidità che le aziende stanno affrontando a causa alle misure introdotte dal governo ceco per limitare la diffusione del coronavirus. La Commissione ha concluso che il regime è necessario, appropriato e proporzionato per porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro e, su questa base, ha approvato la misura. (Beb)